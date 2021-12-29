Петербуржцы выбрали метро "Шушары" местом новой перехватывающей стоянки

Стали известны результаты голосования по выбору места для создания перехватывающих стоянок. СПбГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" сообщил, что лидирующее место заняла территория около станции метро "Шушары". Об этом рассказали в Telegram -канале "Начальник транспортного цеха".
Жители Северной столицы в течение 10 дней оставляли свои пожелания на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". В опросе поучаствовали 900 человек. Известно, 68% респондентов проголосовали за участок около станции метро "Шушары". В этом году запланировано построить 318 парковочных мест на этой территории. Еще 169 машин смогут оставить водители на Автозаводской улице.
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Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха
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