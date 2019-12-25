Петербуржцы судятся с Госстройнадзором из-за намечающегося строительства ТЦ на Коломяжском

198 истцов выразили уверенность, что разрешение на строительство выдано незаконно.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал коллективный иск жителей Приморского района к Госстройнадзору, в качестве заинтересованного лица в обращении указали ООО "ТРЦ "Голливуд". Об этом рассказали 8 апреля в объединенной пресс-службе судов города.

Почти двести истцов выступили против грядущего строительства одноименного торгового центра на Коломяжском проспекте, 22А. Петербуржцы узнали из СМИ, что застройщик получил разрешение на строительство комплекса в январе, но сами истцы считают выдачу разрешения незаконной: жители уверены, что строительство центра вблизи от жилого дома и станции метро "Пионерская" нарушит их права проживающих рядом горожан.

Отмечается, что разрешение выдано на здание в 42 метра высотой и общей площадью в 115 тысяч "квадратов". Позднее в концепцию добавили подземный паркинг, однако истцы подчеркнули, что сохранить общую площадь ТЦ невозможно без нарушения некоторых санитарных, социальных, экологических и противопожарных правил. Петербуржцы попросили суд истребовать разрешение на застройку и признать его незаконным, а также не допустить признания установленной санитарно-защитнй зоны как допустимой.

К производству коллективный иск пока не приняли.

Тем временем, под Коломяжским путепроводом построят вело-роллерную площадку и скейт-парк.

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