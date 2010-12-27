Водители стояли в многокилометровых пробках на въезде в Петербург

В Северной столице загруженность дорог составляла всего 1 балл.

В воскресение 13 мая, в Петербурге на въезд в город случились многокилометровые пробки. Об этом сообщает издание "Петербургский Дневник". Жители города возвращались с дачных участков, куда уезжали на солнечные и теплые выходные дни.

В Северной столице загруженность дорог составляла всего 1 балл. Но на въезде в город все дороги на картах окрасились "красным" цветом. Дорожные заторы случились на Новоприозерском шоссе: от Токсовского шоссе до КАД. Там автомобили застряли в заторе длиной в 10,3 километра.



Движение было затруднено на Киевском, Московском и Мурманском шоссе. Дорожные заторы зафиксировали на Токсовском шоссе, от улицы Славы до КАД и на Приморском шоссе, от Средней улицы до Репино.

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