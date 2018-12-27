Средний чек в Петербурге на доставку еды увеличился до 2,5 тысяч рублей

Петербуржцы в два раза увеличили количество заказов готовой еду на дом. Специалисты сравнили статистику за 2017 и 2018 года и выяснили, что средний чек в заведениях доставки вырос до 2,5 рублей.
В соответствии с ростом числа заказов увеличилось также количество людей, пользующихся данной опцией - почти в 2,2 раза. В общем расходы на данный вид услуги в городе вырос в 1,8 раза. Основными конкурентами в северной столице на данный момент являются две компании - "Яндекс.Еда " и Delivery Club.
Эксперты добавили, что сервисы доставки начинают конкурировать не только с ресторанами, но и с продуктовыми магазинами.
Фото: Piter.tv
Оставить комментарий