Средний чек в Петербурге на доставку еды увеличился до 2,5 тысяч рублей

Компании увеличивают влияние на потребителей, начиная обгонять по среднему чеку продуктовые магазины и рестораны.

Петербуржцы в два раза увеличили количество заказов готовой еду на дом. Специалисты сравнили статистику за 2017 и 2018 года и выяснили, что средний чек в заведениях доставки вырос до 2,5 рублей.

В соответствии с ростом числа заказов увеличилось также количество людей, пользующихся данной опцией - почти в 2,2 раза. В общем расходы на данный вид услуги в городе вырос в 1,8 раза. Основными конкурентами в северной столице на данный момент являются две компании - "Яндекс.Еда " и Delivery Club.

Эксперты добавили, что сервисы доставки начинают конкурировать не только с ресторанами, но и с продуктовыми магазинами.

Фото: Piter.tv