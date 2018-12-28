В Петербурге за 2 месяца на электробусах проехали более трех миллионов человек

В конце марта будет запущен постоянный маршрут электробуса №128.

Всего за 2 месяца троллейбусы города на Неве перевезли 23,5 млн пассажиров. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Только на шести маршрутах электробусов с динамической подзарядкой (№ 2, 17, 18, 23, 41 и 43) суммарный пассажиропоток в январе и феврале 2019 года составил более трёх миллионов пассажиров. Благодаря новым электробусам удалось освободить от контактых сетей Казанский собор и ускорить движение по маршруту №17. Теперь электробусы могут без проблем объехать узкий переулок Тюленина.

На сегодняшний день электробусы работают по шести маршрутам.

№2: Улица Шаврова - Глухарская улица (открыт 12 февраля 2018)

Улица Шаврова - Глухарская улица (открыт 12 февраля 2018) №17: Казанский собор - улица Костюшко (открыт в мае 2018)

Казанский собор - улица Костюшко (открыт в мае 2018) №18: "Станция Ручьи" - площадь Климова (открыт 27 августа 2018)

"Станция Ручьи" - площадь Климова (открыт 27 августа 2018) №23: Улица Шаврова - Шуваловский проспект (открыт 12 декабря 2017)

Улица Шаврова - Шуваловский проспект (открыт 12 декабря 2017) №41: улица Васи Алексеева - улица Адмирала Черокова (открыт 27 декабря 2017)

улица Васи Алексеева - улица Адмирала Черокова (открыт 27 декабря 2017) №43: Река Оккервиль - Боткинская улица (открыт 3 сентября 2018)

Ранее на Piter.TV: Электробус №17 вернулся на прежний маршрут движения.

Фото: Piter.tv