Петербуржцы спасли медвежонка из бродячего цирка

Жители Петербурга, выкупили медвежонка у бродячего цирка.

Медвежонка нашел случайный мужчина из Челябинска на трассе «Челябинск – Екатеринбург». Детёныш был в истощенном состояние, с пробитым глазом прикованный цепью к фуре. Мужчина договорился с бродячим, забрать животное с цирком. Далее связался с представителями центра защиты и помощи диких животных «Велес». Ветеринары провели полное медицинское обследование и выявили что медведицы всего 5-7 месяцев. Из-за ужасного, обращения с животным малышка потеряла глаз по вине дрессировщика. Вскоре бывший дрессировщик был уволен с цирка.

Защитники животных за несколько дней собрали 90 тысяч рублей, чтоб выкупить медведицу у мужчины в центр «Велес».

На данный момент медвежонка уже доставили в центр. Однако, по закону, медведицу отправят на карантин. Вся необходимая документация на проведение карантинных мероприятий уже передана в государственные органы.

"Осталось только дождаться окончания карантина и отметить новоселье" – сообщили представители «Велеса».

Рабоники центра уже выложили в социальные сети свои благодарственные коментарии всем людям, кто помог им собрать деньги.

Фото: Вконтакте/veles_spb