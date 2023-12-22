Петербуржцы спасли чайку, которая не могла взлететь

Выяснилось, что в теле пернатой было шесть пуль от пневматического оружия.

Жители Петербурга спасли чайку, которая не могла взлететь. Бедную птицу нашли на улице Котина у дома № 7. Об этом сообщили в группе "Юго-Запад СПб(Красносельский и Кировский)" в соцсети "ВКонтакте".

Жители обратили внимание на чайку, которая не могла взлететь. Горожане подумали, что у птицы повреждено крыло. Ей сделали рентген. Выяснилось, что в теле пернатой было шесть пуль от пневматического оружия. Три из них оказались в голове.

Получается, что по району ходит нечто с травматическим оружием и стреляет в беззащитных! Страшно подумать, куда повернут мозги у этого ненормального. Спасатели

Петербуржцы эмоционально отреагировали на случившееся. Некоторые написали, что это не первый случай. Горожане замечали мужчину, который стрелял по птицам из окна.

Ранее мы писали, что замерзшую собаку из деревни Бор удалось пристроить в приют.

Фото: ВКонтакте / Юго-Запад СПб(Красносельский и Кировский)