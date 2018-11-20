  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Стойкости горит помойка
Сегодня, 10:27
114
Alena_Zinovieva

На улице Стойкости горит помойка

0 0

Петербуржцы сообщили о раздающихся взрывах на месте происшествия.

Утром 31 января в одном из дворов Кировского района произошел пожар. По словам очевидцев, возле дома №9 на улице Стойкости горит помойка. Свидетели сообщают о взрывах, раздающихся с мусорных баков. В сети появились фотографии с места происшествия.

Пользователи интернета рассказали, что приехавшие по вызову пожарные не могут подобраться к очагу возгорания из-за припаркованных автомобилей. Машина спасателей катается по двору около получаса. Тем временем огонь становится все ярче и больше.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что в Усть-Ижоре горела автомастерская.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: горит помойка, пожар во дворе жилого дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Оставить комментарий