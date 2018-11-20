Петербуржцы сообщили о раздающихся взрывах на месте происшествия.

Утром 31 января в одном из дворов Кировского района произошел пожар. По словам очевидцев, возле дома №9 на улице Стойкости горит помойка. Свидетели сообщают о взрывах, раздающихся с мусорных баков. В сети появились фотографии с места происшествия.

Пользователи интернета рассказали, что приехавшие по вызову пожарные не могут подобраться к очагу возгорания из-за припаркованных автомобилей. Машина спасателей катается по двору около получаса. Тем временем огонь становится все ярче и больше.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что в Усть-Ижоре горела автомастерская.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург