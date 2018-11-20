Видео: в Усть-Ижоре горит автомастерская

По предварительным данным, пострадавших нет.

На юге Санкт-Петербурга вечером 30 декабря загорелось нежилое строение. Мобильный корреспондент Piter.tv сообщает о пылающей автомастерской в Усть-Ижоре. Мы публикуем первые кадры происшествия.

По уточнённым данными, горит автомастерская на Петрозаводском шоссе, дом 36, корпус 3. Никто из клиентов и сотрудников СТО не пострадал. Причины возгорания уточняются.

На видео с места ЧП можно рассмотреть вспышки пламени, характерные для горения горгорюче-смазочных материалов. По словам очевидца, к 23 часам огонь охватил всю площадь здания.