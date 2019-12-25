  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы смогут наблюдать лучшее за 32 года противостояние Марса
Сегодня, 15:17
185
nastya960

Петербуржцы смогут наблюдать лучшее за 32 года противостояние Марса

0 0

В ночь с 13 на 14 октября Солнце, Земля и Красная планета на момент окажутся как бы на одной линии.

В петербургском планетарии рассказали о редком астрономическом событии — противостоянии Марса. Уже этой ночью Марс будет находиться на минимальном расстоянии с Землей.

В ночь с 13 на 14 октября Солнце, Земля и Красная планета на момент окажутся как бы на одной линии. Это событие называется в астрономии противостоянием.

петербургский планетарий

При этом минимальное расстояние между Землей и Марсом уже было 6 октября, но тогда оно не совпало с противостоянием. А при противостоянии Марс освещается прямыми солнечными лучами, что максимально улучшает условия для его наблюдения.

В этом году лучшие за последние 32 года условия для наблюдения Марса.

Фото: pixabay; ВК/ Петербургский Планетарий

Теги: марс, петербургский планетарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии