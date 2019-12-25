Петербуржцы смогут наблюдать лучшее за 32 года противостояние Марса

В ночь с 13 на 14 октября Солнце, Земля и Красная планета на момент окажутся как бы на одной линии.

В петербургском планетарии рассказали о редком астрономическом событии — противостоянии Марса. Уже этой ночью Марс будет находиться на минимальном расстоянии с Землей.

В ночь с 13 на 14 октября Солнце, Земля и Красная планета на момент окажутся как бы на одной линии. Это событие называется в астрономии противостоянием. петербургский планетарий

При этом минимальное расстояние между Землей и Марсом уже было 6 октября, но тогда оно не совпало с противостоянием. А при противостоянии Марс освещается прямыми солнечными лучами, что максимально улучшает условия для его наблюдения.

В этом году лучшие за последние 32 года условия для наблюдения Марса.

Фото: pixabay; ВК/ Петербургский Планетарий