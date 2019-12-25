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Петербуржцы провели дождливую пятницу на верандах кафе
Сегодня, 22:59
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smirenny

Петербуржцы провели дождливую пятницу на верандах кафе

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Несмотря на плохую погоду, горожане решили провести время с друзьями.

Дождливый пятничный вечер петербуржцы решили провести в приятной для себя компании на верандах кафе, несмотря на непогоду, заметили "Невские Новости"

Горожане проявили смекалку: они раскрыли зонты над столами и надели дождевики. Напомним, что уже больше тысячи кафе и ресторанов вернулись к работе, так в Петербурге работают 600 летних кафе. В центре города сотрудники одного из заведений разместили столики прямо на набережной Грибоедова. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится социальное кафе для бездомных.

Фото: "Невские Новости"

Теги: веранды, дожди, кафе, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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