Петербуржцы просят президента спасти их от уплотнительной застройки центра

Градозащитники записали обращение накануне прямой линии.

Активисты и градозащитники Петербурга записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину накануне прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня. Об этом сообщили в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Неравнодушное население просит ввести мораторий на уплотнительную застройку в центре Северной столицы. Общественники уточнили, что в Смольном и Кремле тысячи писем о просьбах защитить исторический центр игнорируются. Горожане уверены, что без личного вмешательства президента градостроительная политика не поменяется. Люди нуждаются в скверах, парках, но не в новостройках.

Исторический центр рушится на глазах. Мы надеемся, что найдём поддержку в вашем лице активисты

Ранее мы писали, что Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки от COVID-19 при наличии медотвода.

Видео: vk.com/mytndvor