Петербуржцы пожаловались на свору диких собак на Ручьёвской дороге

Днем животные никого не трогают, а вечером и ночью веду себя, по словам жителей, "крайне агрессивно".

Жители Красногвардейского района жалуются на бродячих собак, поселившихся на Ручьевской дороге. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Днем животные никого не трогают, а вечером и ночью веду себя, по словам жителей, "крайне агрессивно". Очевидец, выложивший видео с собаками в "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", рассказал, что сам не один раз подвергался нападению. Атаковали животные и других жителей района.

Ранее сообщалось, что петербуржцы сообщили о массовой эвакуации в городе.

Фото и видео: Piter.TV