Петербуржцы пожаловались на сбой в системе ГИБДД

Горожане не могут зарегистрировать свои транспортные средства.

В четверг, 27 февраля. стало известно о том, что в петербурге произошел сбой в системе ГИБДД. Об этом сообщает сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам горожан, в настоящее время невозможно зарегистрировать свои транспортные средства. В пресс-службе правоохранительного ведомства заявили, что проблемы с регистрацией автомобилей могут возникнуть из-за технических работ в федеральной информационной системе.

Сколько продлятся соответствующие технические работы неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов намерен созваниваться с петербуржцами.

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