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Петербуржцы пожаловались на сбой в системе ГИБДД
Сегодня, 12:39
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы пожаловались на сбой в системе ГИБДД

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Горожане не могут зарегистрировать свои транспортные средства.

В четверг, 27 февраля. стало известно о том, что в петербурге произошел сбой в системе ГИБДД. Об этом сообщает сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам горожан, в настоящее время невозможно зарегистрировать свои транспортные средства. В пресс-службе правоохранительного ведомства заявили, что проблемы с регистрацией автомобилей могут возникнуть из-за технических работ в федеральной информационной системе.

Сколько продлятся соответствующие технические работы неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов намерен созваниваться с петербуржцами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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