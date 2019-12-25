Петербуржцы пожаловались на пограничников, не пускающих их в Финляндию

С 1 октября границы разрешили открыть для тех, у кого в Финляндии есть недвижимость.

Власти Финляндии с 1 октября разрешили открыть границы для тех россиян, у кого есть недвижимость в стране. Однако сами пограничники об этом, по всей видимости, не знают. Петербуржцы пожаловались, что на российской таможне их не выпустили из страны. Об этом пишет Peterburg2.

Буквально накануне, 6 октября, российская сторона отказалась пропускать в соседнее государство женщину. При этом у нее был при себе и отрицательный результат теста на коронавирус, и документы, подтверждающие наличие недвижимости в Финляндии. Российские пограничники пояснили женщине, что недвижимость не является обоснованием для выезда из страны.

После того как власти Финляндии расширили список оснований для въезда в страну, на границе с Россией были зафиксированы большие пробки. Так, на пограничном пункте "Брусничное" в пробке стояли 63 машины, в "Торфяновке" – 53, а в Светлогорске – 42.

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Фото: pixabay.com