Петербуржцы перестали верить в любовь

Жанр мелодрамы не популярен среди пользователей сервиса "МегаФон ТВ" в Санкт-Петебурге. Романтичные сюжеты значительно уступают комедиям и триллерам в рейтинге сериалов и фильмов. К таким выводам пришли специалисты компании, изучив обезличенную статистику онлайн-просмотров в регионе за 2021 год.

Петербургские зрители онлайн-кинотеатра в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение комедиям - на этот жанр приходится 63 % от всех просмотров. На втором месте по популярности триллеры – 25 %. Мелодрамы только на третьей строчке с результатом – чуть более 7 % просмотров. Тренд принципиально не меняется в течение года, в том числе и в феврале - накануне Дня всех влюбленных. Психологи объясняют популярность комедии и триллера тем что, в повседневной жизни люди не всегда могут реализовать свои эмоциональные потребности и делают это, просматривая смешное или страшное кино.

Комедии смотрят для того, чтобы получить удовольствие и стимулировать выработку определенных гормонов: серотонина, окситоцина, эндорфина, дофамина – в совокупности они вызывают прилив сил, эмоциональное ощущение счастья. Очень похожие ощущения испытывают зрители при просмотре триллеров, потому что после надвигающегося напряжения обязательно возникает облегчение. Антон Грицай, клинический психолог

По статистике петербуржцы смотрят сериалы в интернете в 22 раза чаще, чем полнометражные фильмы. При этом кино преимущественно выбирают на выходных, а просмотры "мыльных опер" стабильно высокие в течение недели. Вероятно это следствие разного хронометража кинолент – выделить 40-60 минут в день на очередную серию ситкома проще, чем 2.5-3 часа на художественный фильм.

Топ сериалов среди жителей региона сформировался благодаря выходам новых сезонов популярных проектов: триллера "Содержанки", комедий "Гранд" и "Ивановы-Ивановы". В категории полнометражного кино три первые строчки занимают премьеры 2021 года - сказка "Последний богатырь: Корень зла", семейный фильм "Пара из будущего" и роуд-муви "Родные".

На протяжении многих лет МегаФон в Петербурге сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета среди всех операторов связи. Это преимущество дает возможность зрителям МегаФон ТВ смотреть любимые фильмы и сериалы на самых высоких мобильных скоростях в регионе. По результатам независимого исследования международной компании Ookla - средняя скорость загрузки информации в сети LTE в четвертом квартале прошлого года превышает 33 Мбит/с. Это значит, что наслаждаться просмотром интересных кинолент можно не только дома, но и в дороге. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Ранее стало известно, что абоненты МегаФона первыми смогут использовать VoLTE в международном роуминге.

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