Петербуржцы опасаются транспортного коллапса в Центральном районе из-за закрытия "Чернышевской"

Центральный район Санкт-Петербурга ожидает новый транспортный коллапс из-за закрытия вестибюля станции метро «Чернышевская» на реконструкцию.

Администрация сообщества "Дежурный по Питеру" сообщила о закрытии вестибюля станции метро "Чернышевская" на плановую реконструкцию. Капитальный ремонт начнется в середине IV квартала 2022 года вместо изначального III квартала.

Работы продлятся до ноября 2023 года. В Смольном пообещали изменить график движения наземного общественного транспорта на время их проведения.

Петербуржцы боятся, что в Центральном районе может начаться очередной транспортный коллапс из-за увеличившегося пассажиропотока. Стоит отметить, что их опасения не напрасны – в настоящее время "Чернышевская" активно используется пассажирами, на что указывают огромные очереди у входа в метро в часы-пик.

Помимо этого, с 1 сентября общественный транспорт Петербурга ждет увеличение нагрузки, поскольку школьники и студенты начнут использовать метро и автобусы, чтобы добраться до места учебы. Об этом тоже ранее предостерегали журналисты.

Петербуржцы, принявшие участие в обсуждении новости, недоумевают и задаются вопросом, почему капитальный ремонт будет проводится так долго.

Житель города по имени Андрей указал, что перед тем, как что-то закрывать, необходимо что-то открыть.

Напомним, в Санкт-Петербурге на регулярной основе начали фиксироваться проблемы в транспортной сфере. Это происходит из-за провала так называемой транспортной реформы, в ходе реализации которой привычные маршруты были удлинены, а маршрутные такси полностью отменены. Однако в Смольном не хотят прислушиваться к мнению петербуржцев и менять реформу, исходя из их пожеланий и замечаний.

Фото: Piter.tv