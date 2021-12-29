Петербуржцы на 96% чаще стали упоминать наличие QR-кода в резюме

В целом с начала года почти 9 000 россиян указали в своих резюме, что прошли вакцинацию и имеют QR-код. Эта информация чаще размещается в разделе о себе как существенное преимущество перед остальными кандидатами.

В среду, 19 января, в пресс-службе сервиса по поиску вакансии hh.ru сообщили Piter.tv, что за неполный первый месяц 2022 года соискатели-петербуржцы стали упоминать прохождение вакцинации и получение QR-кода на 96% чаще, чем за весь декабрь 2021. Почти 9 тыс. россиян указывают в своих резюме наличие вакцинации как преимущество перед остальными кандидатами.

Отмечается, что по числу соискателей, указавших информацию о наличии QR-кода и прохождении вакцинации, петербуржцы находятся на втором месте по стране после москвичей. В целом в регионах СЗФО за последнее время более 3 000 работников указали такую информацию о себе.

Чаще информацию о вакцинации публикуют при поиске работы в сфере медицины, административного персонала, сферы продаж, а также производства и управления персоналом. Реже – в сфере "Добыча сырья", "Закупки", рабочего персонала, госслужащие.

Интересный момент также заключается в том, что соискатели, указывающие в информации о себе наличие QR-кода или сертификата о вакцинации, как правило запрашивают зарплату выше на 5 000 рублей, чем соискатели без QR-кода.

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