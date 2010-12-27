Петербуржцы добираются до Пулково пешком из-за пробок на КАД

Намертво встал участок КАД недалеко от аэропорта.

Среда, 27 ноября, стала непростым днем не только для автомобилистов, с утра попадавшим в пробки из-за приезда Путина и страдающих в ДТП из-за гололедицы, но и для пеших петербуржцев. Очевидцы в соцсетях сообщали, что некоторые застрявшие в крепком автомобильном заторе пассажиры воздушных рейсов идут по КАД пешком, чтобы не опоздать на самолеты.

Судя по картам, движение транспорта почти намертво встало по обоим направлениям недалеко от съезда с КАД на Пулковское шоссе. Машины уже долгое время просто стоят без движения. Некоторым направляющимся в аэропорт горожанам не хватает терпения и времени в пробке, из-за чего они решают идти до Пулково сами, таща чемоданы.

Фото: Виталий Люстик / ВКонтакте; скрин Яндекс-Пробки