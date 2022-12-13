Петербуржцы и жители Ленобласти сдали 7 тыс. елок в пункты переработки

Петербуржцы и жители Ленобласти сдали на переработку 7 тыс. елок. Принять участие в акции можно до конца января.
В пункты приема деревьев "Елки, палки и щепа" можно сдавать ели и другие хвойные.
Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. Первые пункты приема заработали еще 5 января.
Акция еще идет, мы будем подводить окончательные итоги в начале февраля.
Лидия Ракчеева, организатор акции
Добавим, что пункты приема работают почти во всех районах города.
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Фото: Pxhere
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