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Петербуржцы и жители Ленобласти сдали 7 тыс. елок в пункты переработки
Сегодня, 11:59
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Петербуржцы и жители Ленобласти сдали 7 тыс. елок в пункты переработки

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Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве.

Петербуржцы и жители Ленобласти сдали на переработку 7 тыс. елок. Принять участие в акции можно до конца января. 

В пункты приема деревьев "Елки, палки и щепа" можно сдавать ели и другие хвойные. 

Деревья будут переработаны в щепу, которую передадут на подстилку и подкормку животным и используют в качестве мульчи в садово-парковом хозяйстве. Первые пункты приема заработали еще 5 января. 

Акция еще идет, мы будем подводить окончательные итоги в начале февраля.

Лидия Ракчеева, организатор акции

Добавим, что пункты приема работают почти во всех районах города. 

Ранее на Piter.tv: обширный циклон принес в Петербург теплую и снежную погоду.

Фото: Pxhere

Теги: акция ёлки палки и щепа, переработка деревьев, сдали елки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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