Петербург возглавил список городов России по женским домогательствам

Практически каждый второй случай происходит на работе.

Петербург возглавил список городов России, в которых мужчины чаще всего подвергаются домогательствам со стороны женщин. Такие данные следуют из социологического опроса, проведенного в июне 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Специалисты формировали список, основываясь на двух вопросах: был ли факт харассмента, и если да, то в каком месте. Оказалось, что практически в половине случаев мужчины становятся жертвами домогательств на работе (48%). Чуть реже женщины пристают к мужчинам в барах и ресторанах (35%), в гостях (11%) и общественном транспорте (6%). Главной мишенью становятся мужчины от 25 до 34 лет (71%).

В опросе принимали участие 2,4 тысячи человек из 20 городов России. Кроме Петербурга домогательствам со стороны женщин часто подвергаются жители Москвы, Краснодара, Саранска, Воронежа, Брянска, Саратова, Иваново, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Ранее мы писали, что больше половины россиян не хотят переходить на электронные трудовые книжки.

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