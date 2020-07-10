Петербуржцы чаще всего жалуются на неприятный запах воды в водоёмах

Также 30% обращений связаны с обнаружением загрязняющих веществ на поверхностях рек, озёр и каналов.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвёл итоги обращений граждан за последние 5 месяцев: чаще всего петербуржцы жаловались на неприятный запах воды в водоёмах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Также 30% обращений связаны с обнаружением загрязняющих веществ на поверхностях рек, озёр и каналов. Ещё 18% вызваны несанкционированными сбросами из ассенизаторской техники.

При этом специалисты отметили позитивную динамику в общем количество заявок – их стало в два раз меньше.

Самыми "проблемными" водными объектами стали реки Охта и Мурзинка. Первая была загрязнена нефтепродуктами, а у второй изменился цвет воды.

Недавно петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей.

Фото: Водоканал