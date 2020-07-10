Петербуржцы чаще всего жалуются на неприятный запах воды в водоёмах

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвёл итоги обращений граждан за последние 5 месяцев: чаще всего петербуржцы жаловались на неприятный запах воды в водоёмах. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Также 30% обращений связаны с обнаружением загрязняющих веществ на поверхностях рек, озёр и каналов. Ещё 18% вызваны несанкционированными сбросами из ассенизаторской техники.
При этом специалисты отметили позитивную динамику в общем количество заявок – их стало в два раз меньше.
Самыми "проблемными" водными объектами стали реки Охта и Мурзинка. Первая была загрязнена нефтепродуктами, а у второй изменился цвет воды.
Недавно петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей.
Фото: Водоканал
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