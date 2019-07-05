Петербуржцы: блогер Гусейн Гасанов нарушает ПДД на своем красном "Гелентвагене"

В пятницу, 5 июля, петербуржцы застали блогера Гусейна Гасанова за нарушением ПДД. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на Невском проспекте, 36. По словам очевидцев, молодой человек "припарковал" внедорожник в неположенном месте.
Внедорожник стоял на аварийке всё время, пока сам блогер и его сопровождающие находились или в магазине или в гостинице. Когда они подходили к машине, двери им открывал услужливый работник. После этого джип резво стартанул с места
рассказывает мобильный корреспондент
Отметим, что блогер не в первый раз попадает в неловкую ситуацию с красным "Гелентвагином". Ранее Гусейн Гасанов разыграл этот внедорожник в Instagram. Подписчик должен был выиграть новенький красный автомобиль, просто запостив фото с хэштегом "хочугелик" у себя в сториз. По словам блогера за неделю на него подписалось около 10 млн. человек, а посещения страницы составили 32 млн. После этого на Гасанова обрушился шквал критики из-за "дешевого способа накрутки подписчиков".
Ранее мы сообщали о том, что пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ораниенбаумском шоссе
Видео:Piter.TV
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