Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ораниенбаумском шоссе

Очевидцы утверждают, что виноват водитель легкового автомобиля.

Днем 5 июля на Ораниенбаумском шоссе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пять человек были отправлены в больницу. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

ДТП произошло около 14:30. По предварительной информации, водитель автомобиля не пропустил автобус, когда выезжал с прилегающей территории. В результате столкновения легковушку отбросило в дерево. За рулем был мужчина 1947 года рождения. Его, а также его пассажиров и пассажиров маршрутки госпитализировали.

Piter.TV поделился видео, в котором водитель чуть не наехал на медведя.

Фото: vk.com/sosnovy_bor