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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ораниенбаумском шоссе
Сегодня, 17:05
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nadezhda_sib

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ораниенбаумском шоссе

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Очевидцы утверждают, что виноват водитель легкового автомобиля.

Днем 5 июля на Ораниенбаумском шоссе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пять человек были отправлены в больницу. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

ДТП произошло около 14:30. По предварительной информации, водитель автомобиля не пропустил автобус, когда выезжал с прилегающей территории. В результате столкновения легковушку отбросило в дерево. За рулем был мужчина 1947 года рождения.  Его, а также его пассажиров и пассажиров маршрутки госпитализировали. 

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Фото: vk.com/sosnovy_bor

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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