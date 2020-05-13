Петербуржцы 3 декабря наблюдали "солнечный столб"

"Солнечный столб" можно увидеть лишь во время заката или восхода.

В воскресенье, 3 декабря, жители Петербурга наблюдали редкий "солнечный столб". Кадрами природного явления поделились в телеграм-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Оптический эффект представляет собой вертикальную полосу, которая тянется вверх от Солнца, и возникает при отражении света от горизонтальных поверхностей из-за микроскопических ледяных кристаллов, парящих в воздухе.

"Солнечный столб" можно увидеть лишь во время заката или восхода. Отметим, что существует и "лунный столб", который получится поймать ночью.

Ранее мы рассказывали о том, что в небе над Ленобластью 22 ноября запечатлели яркий болид, дополняющий северное сияние.

Видео: Телеграм / АстроФотоБолото : Атмосферное