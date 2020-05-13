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Петербуржцы 3 декабря наблюдали "солнечный столб"

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"Солнечный столб" можно увидеть лишь во время заката или восхода.

В воскресенье, 3 декабря, жители Петербурга наблюдали редкий "солнечный столб". Кадрами природного явления поделились в телеграм-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Оптический эффект представляет собой вертикальную полосу, которая тянется вверх от Солнца, и возникает при отражении света от горизонтальных поверхностей из-за микроскопических ледяных кристаллов, парящих в воздухе.

"Солнечный столб" можно увидеть лишь во время заката или восхода. Отметим, что существует и "лунный столб", который получится поймать ночью. 

Ранее мы рассказывали о том, что в небе над Ленобластью 22 ноября запечатлели яркий болид, дополняющий северное сияние. 

Видео: Телеграм / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: закат в петербурге, солнечный столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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