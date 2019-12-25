Петербуржцев возмутили самокатчики, паркующие транспорт у исторических ограждений

По данным компании "Авито" спрос на самокаты за минувшее лето и осень вырос в 4 раза.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Петербурге горожане возмутились самокатчики, паркующие транспорт у исторических ограждений. Предприниматели направляли запросы в КГИОП о возможности организовать пункты проката.

По данным аналитиков "Авито", в Северной столице за лето и осень спрос на самокаты вырос в 4 раза. Это связывают с пандемией. По словам экспертов, самокаты позволяют меньше пользоваться общественным транспортом.

Однако местные жители возмущены тем, что иногда самокаты пристегивают к историческим ограждениям. Также "СПб ГБУ "Мостотрест" обеспокоено активным самовольным использованием тротуаров и ограждений набережных.

В Петербурге планируют разработать единую концепцию размещения пунктов проката самокатов.

Ранее мы сообщали о том, что два трамвая временно изменят маршруты из-за работ на Бухарестской.

Фото:pixabay