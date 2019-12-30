Они пройдут курсы дополнительного образования или повышения квалификации.

Петербуржцев старше 50 обучат бесплатно. Это произойдет в рамках региональной программы "Старшее поколение". Проект значительно расширили по возрастному показателю. Теперь получить дополнительное образование и повысить квалификацию смогут люди от пятидесяти лет. Также безработные граждане, которые еще не вышли на пенсию, могут рассчитывать на стипендию в размере 12,130 рублей. Об этом сообщили в службе занятости населения.

Работодателям разрешат самостоятельно выбирать программы собственной переподготовки. Они могут получить от Петербурга субсидию на эти цели. При этом сотрудникам придется пройти дополнительное обучение в выбранной организации. В 2020 году СЗН планирует привлечь к проекту более двух тысяч петербуржцев.

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Фото: Piter.tv

