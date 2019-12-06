Петербуржцам предложили онлайн-экскурсии по городам-героям Великой Отечественной войны

Пойти на виртуальную прогулку и ознакомиться с архивными фото и документами можно с помощью проекта "Путь к победе".

Петербуржцы смогут принять участие в виртуальных экскурсиях, посвященных городам-героям Великой Отечественной войны. Проект "Путь к победе" с аудиогидами, фото и документами военных времен о борьбе за Ленинград, Москву, Сталинград, Севастополь и остальные восемь легендарных городов запустили российские энтузиасты.

Проект приурочен к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, разработчики хотели заинтересовать необычным форматом истории страны молодое поколение, а также поддержать россиян, остающихся дома на самоизоляции. Кроме того, проект сможет служить удобным путеводителем по 12 городам-героям уже на настоящих экскурсиях, после окончания карантина. По словам основателя сервиса онлайн-экскурсий Surprise Me Александра Головатого, проект позволит полностью погрузиться в историю Победы.

Мы очень ценим те подвиги, которые совершили наши дедушки и бабушки ради спокойного будущего своих детей и внуков, искренне гордимся ими. "Путь" – вклад нашей команды в празднование юбилея победы над нацизмом, попытка рассказать о защите городов-героев в новом, современном формате. Александр Головатый

Отмечается, что автором онлайн-экскурсии стал Георгий Макеев, признанный лучшим московским гидом по версии Русского географического общества. Макеев выразил надежду, что к проекту присоединятся не только россияне, но и иностранные туристы.

Подробнее о бесплатном социальном проекте можно узнать здесь.

Фото: Piter.TV