В Петербурге стартовала юбилейная Неделя Германии

Жителей города на Неве познакомят с культурой Германии.

В Санкт-Петербурге стартовала 15-я Неделя Германии. В связи с этим в городе пройдет свыше 60 мероприятий, которые дадут возможность познакомиться с немецкой культурой, а также экономикой, системой образования и общественной жизнью. Об этом сообщает комитет по внешним связям Петербурга.

Откроет Неделю музыкальный коллектив Баварии - биг-бенд Моники Рошер. Музыканты сполняют сразу несколько направлений: джаз, инди, рок и поп-музыку.

Также за Неделю успеют пройти кинопоказы. С 17 апреля уже показали фильм "Привет из Фукусимы", а 21 апреля зрители увидят экранизацию классики детской литературы "Тим Талер, или Проданный смех", 24 апреля будет представлен фильм Вима Вендерса "Алиса в городах".

Кроме этого, в рамках Недели Германии пройдут подиумные дискуссии, конференции, мастер-классы, и выставки, также будет организован "ВелоДень". На выставке "Эрнст Барлах – Кете Кольвиц" продемонстрируют более 220 работ немецких художников, а также работы их русских современников.

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