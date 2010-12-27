ГИБДД предупредило петербуржцев об изменении движения в новогоднюю ночь

В связи с праздниками перекроют центр города.

В Санкт-Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января изменится схема движения транспорта. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В честь праздника перекроют Невский проспект от Садовой до Адмиралтейской. В Дворцовом проезде от дворцового моста до Адмиралтейского проспекта, на дворцовом мосту, Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового и Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Сенатской площади.

Улицы будут перекрыты специальной техников периметра. В случае необходимости отвода пешеходного потока перекроют движение по Дворцовому мосту, Стрелке Васильевского острова и на участке Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста.

ГИБДД советует автомобилистам из северных районов города проехать по Каменноостровскому проспекту, улице Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Пироговской набережной, Литейному мосту и Литейному проспекту. Также можно проложить себе маршрут от Каменноостровского проспекта по Кронверкской и Мытнинской набережным, Ждановскому и Тучкову мостам, 1-й Кадетской улице, Университетской набережной и Благовещенскому мосту. Также проезд будет осуществляться по Садовой улице, проспекте Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, улице Труда и Благовещенскому мосту.