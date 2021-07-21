Петербуржцам рассказали о мошенниках, предлагающих "бонусы" за прививку от COVID-19

Злоумышленники запускают массовую рассылку сообщений, не зная, вакцинировался ли человек или нет.

Банки обнаружили новый вид интернет-мошенничества – злоумышленники предлагают клиентам банков бонус за прививку от коронавируса. Цель – получить данные карты. Аналитик-исследователь цифровых продуктов АНО "Роскачество" Эльвина Насибулина рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что мошенники запускают массовую рассылку сообщений, не зная, вакцинировался ли человек или нет.

В письме злоумышленники могут написать, что предложение действует "только сегодня". Или же написать сообщение в официально-деловом стиле, ссылаясь на фейковое постановление. Само письмо сопровождается ссылкой на фишинговый сайт, который создан за день-два дня до спам-рассылки. В данной ситуации Насибулина рекомендует петербуржцам проверить доменное имя и выяснить, защищено ли ваше соединение.

Ранее эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту от мошенников.

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