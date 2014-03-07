Петербуржцам рассказали, какая погода будет в городе 8 марта

От каблуков придется отказаться, а вот коньки пригодятся: на дорогах образуется лед.

В Международный женский день солнце над Петербургом спрячется за облаками. Но иногда горожане будут наблюдать лучики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем подует восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров покажут морозные -4...-6 градусов. Ночью будет прохладнее, похолодает до -11...-13 градусов. К вечеру синоптики обещают снегопад. От каблуков придется отказаться, а вот коньки пригодятся: на дорогах образуется лед.

Ранее на Piter.tv: в связи с праздниками основные торги СПб биржи отменили на два дня.

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