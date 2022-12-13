Петербуржцам рассказали, как снизить риск появления онкологии

Медики уверяют, что употребление спиртного и курение больше всего губят организм человека.

Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают памятную дату – Всемирный день борьбы с раком. Известно, что в Северной столице на учете по поводу онкологических заболеваний состоит 161,7 тыс. пациентов.

В Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные привычки, которые могут уберечь от онкологии. В ведомстве призвали горожан отказаться от алкоголя и сигарет. Медики уверяют, что употребление спиртного и курение больше всего губят организм человека. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Курение вызывает около 15 видов рака. Алкоголь провоцирует рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, кишечника, молочной железы, печени.

В летнее время необходимо защищать кожу от прямых солнечных лучей. Обязательно использовать солнцезащитный крем.

В Роспотребнадзоре напомнили, что каждый год от онкологии умирает 9,6 млн человек.

Ранее на Piter.tv: врачи рассказали, чем полезен суп.

Фото: Pxhere