На маршруте № 86 число выполняемых рейсов увеличится до 260.

Петербуржцам рассказали, как город готовится к закрытию "Удельной". С 12 апреля по будним дням будет усилено движение трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

На маршруте № 86 число выполняемых рейсов увеличится до 260, интервал движения сократится до 5-9 минут. Также на маршруте № 93 количество рейсов увеличат до 249, интервал сократят до 7-10 минут. Кроме того, ежедневно на маршруте № 171 будет выполняться 218 рейсов, интервал составит максимум 12 минут.

Для удобства пассажиров комитет по транспорту на период закрытия станции также продлит трассы четырех автобусных маршрутов до ближайших станций метро. Пресс-служба комитета по транспорту

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Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок