Петербуржцам приходится обходить потоп у метро "Академическая"

С наступлением потепления в Петербурге и из-за некачественной уборки дорог горожан ожидает неприятный сюрприз не только в виде слякоти и гололедицы, но и огромных луж.
Корреспондент Piter.tv заметил у станции метро "Академическая" грязевой потоп.
Люди не могут перейти дорогу по зебре напрямую, ведь на её месте лужа размером с Чёрное море. Приходится делать крюк на 50 метров по проезжей части.
отметил корреспондент
Отмечается, что недовольны не только пешеходы, но и водители: пенсионеры спотыкаются прямо им под колеса, стоки не работают.
Видео: Piter.tv
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