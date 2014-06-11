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Петербуржцам приходится обходить потоп у метро "Академическая"

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Горожане вынуждены делать крюк на 50 метров по проезжей части.

С наступлением потепления в Петербурге и из-за некачественной уборки дорог горожан ожидает неприятный сюрприз не только в виде слякоти и гололедицы, но и огромных луж.

Корреспондент Piter.tv заметил у станции метро "Академическая" грязевой потоп. 

Люди не могут перейти дорогу по зебре напрямую, ведь на её месте лужа размером с Чёрное море. Приходится делать крюк на 50 метров по проезжей части.

отметил корреспондент

Отмечается, что недовольны не только пешеходы, но и водители: пенсионеры спотыкаются прямо им под колеса, стоки не работают.

Видео: Piter.tv

Теги: академическая, потепление, уборка дорог, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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