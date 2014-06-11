Петербуржцам приходится обходить потоп у метро "Академическая"

Горожане вынуждены делать крюк на 50 метров по проезжей части.

С наступлением потепления в Петербурге и из-за некачественной уборки дорог горожан ожидает неприятный сюрприз не только в виде слякоти и гололедицы, но и огромных луж.

Корреспондент Piter.tv заметил у станции метро "Академическая" грязевой потоп.

Люди не могут перейти дорогу по зебре напрямую, ведь на её месте лужа размером с Чёрное море. Приходится делать крюк на 50 метров по проезжей части. отметил корреспондент

Отмечается, что недовольны не только пешеходы, но и водители: пенсионеры спотыкаются прямо им под колеса, стоки не работают.

Видео: Piter.tv