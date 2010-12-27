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В сети появилась карта пешеходных прогулок по вечернему Петербургу
Сегодня, 12:33
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alexandra08
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В сети появилась карта пешеходных прогулок по вечернему Петербургу

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На карте представлены около 10 маршрутов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах.

"Ленсвет" опубликовал карту с вечерними прогулочными маршрутами по Петербургу. Такой проект предприятие разработало в честь Международного дня света, который отмечается 16 мая.

Петербуржцам и гостям города на карте показывают около 10 маршрутов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах. Пешие прогулки займут от 30 минут до 1,5 часов. На каждом маршруте можно увидеть знаковые места и достопримечательности города. К примеру, на "№8 по улице Восстания" покажет петербуржцам  улицы, посвященные великим революционерам разных эпох.

Прогуливаясь по старинным улицам и проспектам, которые освещаются мерцающими огнями, вы ощутите непередаваемую атмосферу Петербурга, которую так часто воспевали великие поэты и писатели.

СПб ГУП "Ленсвет"

График работ архитектурно-художественной подсветки можно посмотреть на сайте "Ленсвета".

Теги: вечерний петербург , новости питера , пешеходные экскурсии , прогулки по петербургу
Категории: Новости СПб

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