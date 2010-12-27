В сети появилась карта пешеходных прогулок по вечернему Петербургу

На карте представлены около 10 маршрутов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах.

"Ленсвет" опубликовал карту с вечерними прогулочными маршрутами по Петербургу. Такой проект предприятие разработало в честь Международного дня света, который отмечается 16 мая.

Петербуржцам и гостям города на карте показывают около 10 маршрутов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Московском районах. Пешие прогулки займут от 30 минут до 1,5 часов. На каждом маршруте можно увидеть знаковые места и достопримечательности города. К примеру, на "№8 по улице Восстания" покажет петербуржцам улицы, посвященные великим революционерам разных эпох.

Прогуливаясь по старинным улицам и проспектам, которые освещаются мерцающими огнями, вы ощутите непередаваемую атмосферу Петербурга, которую так часто воспевали великие поэты и писатели. СПб ГУП "Ленсвет"

График работ архитектурно-художественной подсветки можно посмотреть на сайте "Ленсвета".