Пожилого мужчину выселили из квартиры в Купчино из-за долгов по ипотеке‍

Только после визита судебных приставов должник освободил жилплощадь.

Жителя Фрунзенского района выселили из квартиры за долги по ипотеке. Об этом сообщает Управление службы судебных приставов Петербурга.

Пожилой мужчина долгое время не платил ипотеку и задолжал банку. В связи с этим, его квартира перешла в руки другого владельца. Суд Фрунзенского района постановил освободить помещение и сняться с регистрационного учета. Но 66-летний мужчина не спешил покидать жилплощадь. С него взыскали сумму в размере 5 000 рублей и вручили требование о добровольном выселении. Однако и эти меры оказались бесполезными: мужчина не съезжал из квартиры.

Только после визита судебных приставов должник освободил жилплощадь Органы власти привлекли его к административной ответственности за "неисполнение содержащихся в документе требований".