Пожилого мужчину выселили из квартиры в Купчино из-за долгов по ипотеке‍

Жителя Фрунзенского района выселили из квартиры за долги по ипотеке. Об этом сообщает Управление службы судебных приставов Петербурга.
Пожилой мужчина долгое время не платил ипотеку и задолжал банку. В связи с этим, его квартира перешла в руки другого владельца. Суд Фрунзенского района постановил освободить помещение и сняться с регистрационного учета. Но 66-летний мужчина не спешил покидать жилплощадь. С него взыскали сумму в размере 5 000 рублей и вручили требование о добровольном выселении. Однако и эти меры оказались бесполезными: мужчина не съезжал из квартиры.
Только после визита судебных приставов должник освободил жилплощадь Органы власти привлекли его к административной ответственности за "неисполнение содержащихся в документе требований".