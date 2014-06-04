Петербуржца спасли из горящей квартиры на Народной улице

Пламя потушили за 40 минут.

В Невском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Инцидент произошел на Народной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 16:50. Выяснилось, что огонь распространился по площади три квадратных метра. Спасатели потушили пламя за 40 минут.

Известно, что из полыхающей квартиры сотрудники МЧС вынесли хозяина жилья. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

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Фото: Piter.tv