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Петербуржца спасли из горящей квартиры на Народной улице
Сегодня, 20:36
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Петербуржца спасли из горящей квартиры на Народной улице

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Пламя потушили за 40 минут.

В Невском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Инцидент произошел на Народной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера около 16:50. Выяснилось, что огонь распространился по площади три  квадратных метра. Спасатели потушили пламя за 40 минут.

Известно, что из полыхающей квартиры сотрудники МЧС вынесли хозяина жилья. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Ранее на Piter.tv: на улице Отважных пьяная мать убила сына.

Фото: Piter.tv

Теги: горящая квартира, мчс, народная улица, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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