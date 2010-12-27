Петербуржец получил пять лет колонии строго режима за поджог бездомного на Тульской улице

В Центральном районе Петербурга осудили мужчину, который поджег человека в парадной дома.

В Смольнинском районном суде вынесли приговор петербуржцу, который развлекался поджиганием бездомных. От рук злоумышленника пострадал один человек. Преступник пытался заставить социально незащищенного мужчину покинуть общую парадную на Тульской улице.

“Выкурить” незваного гостя местный житель решил с помощью горючего и спичек. Суд счел доказательства Прокуратуры города обоснованными. Петербуржца приговорили по статье за покушение на убийство с особой жестокостью. Тимофею Пунтусу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что жертве насилия удалось выжить. Мужчина получил серьезные ожоги. На его теле навсегда останутся рубцы и шрамы. Однако, врачам все же удалось спасти жизнь потерпевшего.

