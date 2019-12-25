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Петербуржца оштрафовали за две экстремистские аудиозаписи в соцсетях
Сегодня, 11:53
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nadezhda_sib

Петербуржца оштрафовали за две экстремистские аудиозаписи в соцсетях

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Одна из них появилась на странице мужчины всего 2 дня назад.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Дмитрия Карпенко, который разместил в "ВКонтакте" песню, признанную экстремистской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что аудиозапись продолжительностью около 3 минут появилась в Сети 23-го декабря 2020-го года. 7-го ноября 2012-го года песня была внесена в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ по решению Вологодского городского суда. 

"Запрещенных" аудиозаписей у Дмитрия на странице было две. Вторая была признана экстремистской в 2017-м году. 

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Ранее эксперты прокомментировали требование прокуратуры признать четыре аниме вне закона. 

Фото: pixabay.com

Теги: аудиозапись, соцсети, экстремистские материалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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