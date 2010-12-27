Петербуржца будут судить за воровство пресс-папье времен Наполеона

Арт-объект оценивается в 950 тысяч рублей

Пушкинский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении Дмитрия Лапаева, который накануне выкрал из СПб ГБУК ГМЗ "Павловск" пресс-папье времен Наполеона. Сообщает пресс-служба судов.

Как оказалось, в ночь на 15 число воришка проник внутрь музея-заповедника "Павловск", прошел через комнаты "Марии Федоровны", а затем из комнаты "Фонарик" выкрал пресс-папье времен Наполеона. Оно оценивается в 950 тысяч рублей.

На этом Лапаев не остановился, он разбил окнов в местном кафе и обчистил кассовый аппарат.

Как сообщают в ведомстве, Дмитрий Лапаев признал свою вино, но отказался от дачи показаний.

Фото: Pixabay