Метрополитен Петербурга готов встречать Новый год

С 8 декабря все станции метрополитена украсят праздничными новогодними изделиями.

Петербургский метрополитен начали украшать к новогодним праздникам. На данный момент гирлянды и баннеры развешаны на 22 станциях. В ближайшие часы рабочие декорируют еще семь вестибюлей и платформ.

Известно, что в общей сложности администрация закупила 226 гирлянд, два километра дюралайтов, 27 световых завес и другие мелочи: снежинки, светильники-прожекторы и баннеры.

Отметим, что любоваться красотой жители города и гости Северной столицы смогут до 15 января. В этот день сотрудники подземки начнут демонтаж праздничных изделий.