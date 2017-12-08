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Метрополитен Петербурга готов встречать Новый год

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С 8 декабря все станции метрополитена украсят праздничными новогодними изделиями.

Петербургский метрополитен начали украшать к новогодним праздникам. На данный момент гирлянды и баннеры развешаны на 22 станциях. В ближайшие часы рабочие декорируют еще семь вестибюлей и платформ.
 
Известно, что в общей сложности администрация закупила 226 гирлянд, два километра дюралайтов, 27 световых завес и другие мелочи: снежинки, светильники-прожекторы и баннеры. 
 
Отметим, что любоваться красотой жители города и гости Северной столицы смогут до 15 января. В этот день сотрудники подземки начнут демонтаж праздничных изделий.
Теги: зима , метро , метрополитен , новый год , праздники , рождество
Категории: Картина дня Новости СПб

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