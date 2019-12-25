Эксперт СПбГУ объяснил, почему в России меньше заболевших коронавирусом, чем в США

Он отметил, что в РФ проводится обязательная для всего населения вакцинация против туберкулеза.

Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Рауль Гайнетдинов рассказал, почему смертность и заражаемость коронавирусной инфекцией в России в десятки раз ниже, чем в некоторых других странах. Об этом пишет пресс-служба СПбГУ.

По словам специалиста, в России проводится обязательная для всего населения вакцинация против туберкулеза (БЦЖ). В большинстве стран, которые сегодня лидируют по смертности и заболеваемости, массовая вакцинация БЦЖ либо не проводилась никогда, либо была отменена.

В числе стран, которые никогда не вакцинировали население, США и Италия. В Великобритании, западных областях Германии, Франции и Испании эта процедура была давно отменена.

На сегодняшний момент в России коронавирус диагностировали почти у 28 тысяч человек, 232 пациента умерли. В США число заболевших составляет 644 тысячи, умерли 28,5 тысяч. В Испании зафиксировано 180 тысяч заболевших, в Италии – 165 тысяч. В Германии коронавирусом заболели 135 тысяч человек, во Франции – 106 тысяч, в Великобритании – 98 тысяч, в Китае – 82 тысячи.

Ранее инфекционист рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России.

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