Аккредитация факультету среднего профобразования ИТМО временно возвращена

До завершения судебного процесса ВУЗ вернул себе аккредитацию.

Петербургский суд временно приостановил лишение ИТМО аккредитации. На данный момент решение Рособрнадзора заморожено до завершения рассмотрения дела по существу. Истцом выступает один из учащихся ВУЗа, но законным представителем является мать, так как юноша еще не достиг совершеннолетия.

Отметим, что по делу также заявлены Министерство науки России и ИТМО, но основные претензии у обвинения ложатся на Рособрнадзор.

Напомним, что в декабре 2018 году институт лишился государственной аккредитации факультета среднего профессионального образования из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Конкретно на территории заведения проверка не нашла полосы препятствий на арендованном стадионе.

Фото: Piter.tv