Петербургский суд ликвидировал отделение "Спортивной партии России"

Невыполнение постановлений суда заставили суд полностью ликвидировать политическое движение в городе.

Петербургский городской суд постановил ликвидировать региональное отделение политической партии "Спортивная партия России "Здоровые силы". данные об организации будут удалены из системы ЕГРЮЛ. Отметим, что ответчик не возражал против данной меры. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Таким образом, инстанция удовлетворила иск Министерства юстиции. Юристы ведомства требовали административного вмешательства в деятельность партии. Немногим ранее суд временно замораживал деятельность ответчика на два месяца до устранения нарушений со стороны ответчика. Однако, выявленные проблемы никуда не исчезли, поэтому решение городского суда было однозначным.

Напомним, что петербургский депутат от "Яблока"может подать на Милонова в суд за срыв фестиваля "Бок о бок".

Фото: Piter.tv