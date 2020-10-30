Школьник из Колпино получил медаль за спасение девочки и ее собаки

История со счастливым концом случилась в минувшем феврале.

В Петербурге наградили колпинского школьника Семена Уварова за спасение тонущего человека: в минувшем феврале 15-летний мальчик спас провалившуюся в полынью девочку и ее собаку. Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, школьник получил памятную модель Совета Федерации "За проявленное мужество".

Торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество и героизм в экстремальных ситуациях, прошло в формате телемоста. Юных героев чествовали представители СФ, Герои России, руководители управлений МЧС. Родителям и учителям смелого Семена высказали особую благодарность за воспитание ответственного человека.

Напомним, что 11 февраля школьник гулял с собакой в сквере на берегу реки Ижоры, где в то же время гуляла школьница и крупной собакой породы бурбуль. В один момент пес 13-летней девочки вырвался и выбежал на лед водоема, который незамедлительно под ним треснул, и девочка провалилась вслед за псом в полынью, пытаясь его спасти. Мальчик сразу же бросился на помощь, попросив прохожих подержать его собаку и куртку. Вызволенных из воды утопающих школьник проводил до дома. По словам Уварова, он не растерялся благодаря спортивной подготовке и знание навыков действий в подобных ситуациях.

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Видео: пресс-служба Губернатора Петербурга