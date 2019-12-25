В Гатчине появится завод хлебобулочных и слоеных изделий

Предприятие построит петербургский производитель хлеба и десертов.

В среду, 22 сентября, соглашение о сотрудничестве пописали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, учредитель ООО "Балтийский хлеб" Анна Фаустова и директор Фонда "РК-Инвестиции" Александр Шатиров в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF"21.

Согласно соглашению, в Гатчине появится производство по изгтовлению хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения. Завод создаст 200 новых рабочих мес, объем инвестиций составит около 300 млн рублей.

По словам главы региона, для области пищевая промышленность – одна из приоритетных отраслей развития, поскольку есть большой рынок сбыта и потребителей.

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