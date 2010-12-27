Суд отправил под домашний арест петербургского полярника, напавшего с ножом на сварщика в столовой антарктической станции

Нападавшему предъявлено обвинение по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "убийство".

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения полярнику Сергея Савицкого, который обвиняется в нападение с ножом на своего коллегу на антарктической станции Беллинсгаузен. Мужчина пробудет под домашним арестом до 8 декабря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, 9 октября в столовой станции на острове Кинг-Джордж 55-летний инженер 9 октября нанес сварщику ножевое ранение в область расположения жизненно-важных органов. Орудие вошло в тело пострадавшего по самую рукоятку, причинив жертве колото-резанное ранение грудной клетки. Раненного госпитализировали в больницу Чили, а Савицкого следователи задержали в петербургском аэропорту Пулково.

Причины конфликта выясняются. Нападавшему предъявлено обвинение по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "убийство".

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