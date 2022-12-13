Восемь пассажиров автобуса Lotos получили телесные повреждения.

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в центре города утром 30 января. Пассажирский автобус Lotos допустил столкновение с автобусом "Нефаз". В двух транспортных средствах находились 25 пассажиров.

Восемь пассажиров автобуса Lotos получили телесные повреждения. Также транспортное средство повредило особняк Якушевых, который является памятником архитектуры. Планируется проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Расследование дела взято на контроль ведомства.

Ранее мы сообщали, что автобус влетел в стену исторического здания в Уфе.

Видео: Telegram / Телеканал UTV