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Китайцы создадут реабилитационное отделение для онкоцентра в Песочном

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Петербургский онкоцентр подписал соглашение с аналогичным центром в китайской провинции Сычуань. Иностранные инвесторы создадут при клинике в песочном реабилитационное подразделение.

Во время посещения делегацией Северной столицы китайской провинции Сычуань был подписан меморандум о сотрудничестве петербургского и местного онкоцентров. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил китайским инвесторам создать в клинике в песочном реабилитационное отделение.

"Может, кто-то из китайских партнеров заинтересуется инвестированием в создание при нашем онкологическом центре реабилитационного подразделения, где бы могли проводиться совместные исследования", - передает слова Полтавченко пресс-служба администрации.

Губернатор провинции Инь Ли поддержал планы по увеличения сотрудничества в сферах медицины, образования и культуры.

Китайцы создадут реабилитационное отделение для онкоцентра в Песочном

Фото: Администрация Петербурга

Теги: губернатор петербурга георгий полтавченко , китай , новости питера , новости спб , онкоцентр в песочном
Категории: Новости СПб

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