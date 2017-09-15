Китайцы создадут реабилитационное отделение для онкоцентра в Песочном

Петербургский онкоцентр подписал соглашение с аналогичным центром в китайской провинции Сычуань. Иностранные инвесторы создадут при клинике в песочном реабилитационное подразделение.

Во время посещения делегацией Северной столицы китайской провинции Сычуань был подписан меморандум о сотрудничестве петербургского и местного онкоцентров. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил китайским инвесторам создать в клинике в песочном реабилитационное отделение.

"Может, кто-то из китайских партнеров заинтересуется инвестированием в создание при нашем онкологическом центре реабилитационного подразделения, где бы могли проводиться совместные исследования", - передает слова Полтавченко пресс-служба администрации.

Губернатор провинции Инь Ли поддержал планы по увеличения сотрудничества в сферах медицины, образования и культуры.

Фото: Администрация Петербурга